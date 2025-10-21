Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 4

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral precisó a diputados que no es interés del gobierno controlar los órganos electorales ni organizar los comicios. “Nos queda muy claro que debemos dar pasos hacia adelante y no hacia atrás”, expuso la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Rosa Icela Rodríguez, en una reunión a la que no fue invitada la presidenta de la cámara, Kenia López Rabadán (PAN).

Además, el titular de esa Comisión, Pablo Gómez Álvarez, precisó que “la Presidenta (Claudia Sheinbaum) no quiere que su partido controle los órganos electorales. Eso lo repudiamos antes, luchamos contra eso… en las audiencias todo mundo coincide que no hay que regresar al pasado”.

Al encuentro no asistió el ministro en retiro Arturo Zaldívar y únicamente participaron diputados de Morena y dos del PAN, pues hicieron el vacío no sólo los integrantes del PRI en la comisión, sino también los cuatro del PT y el PVEM, aliados de Morena. Al final llegaron los coordinadores de ambas fuerzas políticas, Reginaldo Sandoval Flores y Carlos Puente Salas, respectivamente, y no intervinieron.

Piden que la iniciativa sea enviada en diciembre

Al concluir el diálogo, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, consideró deseable que la comisión presidencial “apresure a diciembre” el envío de la iniciativa al Congreso.

En entrevista, explicó que si la intención es aplicar los cambios a la Constitución en el proceso electoral de 2027, la cámara podría analizar y aprobar la iniciativa entre enero y marzo del próximo año. “Los tiempos están muy justos y lo más correcto es que la cámara realice su trabajo temprano”, añadió.