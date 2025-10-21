D

urante toda su actividad profesional, Eddie Palmieri se mantuvo en la vanguardia de la música popular afrocaribeña. Con sus diferentes formatos musicales tocó hasta en los más apartados rincones del mundo. Sin embargo, la llegada de la “salsa sensual” marcó su salida de la escena. A diferencia de otros fenómenos musicales como el bugalú, que Palmieri integró a su esencia musical, no entró en la nueva corriente salsosa a la que consideró “un desastre”, dedicándose mejor al estudio del piano y a dar conferencias y clínicas musicales.

Presentarse en instituciones educativas era lo que más apreciaba. Entusiasta de la práctica académica, siempre atendía este tipo de invitaciones. Tengo presente una conferencia a la que asistí en la Universidad del Norte de Florida, en abril de 2002, realizada durante los encuentros musicales Great American Jazz Series, donde Palmieri fue la figura central. Acompañado por el percusionista José Madera, el bajista Joe Santiago y el trombonista Conrad Herwig, habló sobre el balance entre los ritmos afrocaribeños y el jazz, sus arreglos musicales, la importancia de la clave cubana y los diferentes patrones rítmicos en los instrumentos de percusión: bongó, tumbadoras y timbales. Se adentró en las técnicas pianísticas de los montunos en el son, guajira-son, chachachá, mambo y rumba, enfatizando su experiencia y recomendación en la disciplina, el estudio y la práctica musical constante.

Al referirse a los arreglos, comentó que lo más importante para él era la introducción en la pieza musical para “atrapar” la atención del escucha. “Es la firma del compositor", dijo. “Nuestra música es afrocaribeña y está creada para el bailador, de esta forma hay que escribir y arreglar pensando también en el vocalista”.

Uno de los alumnos asistentes le preguntó cómo surgió la idea de fusionar la música clásica con las texturas afroantillanas y el maestro respondió que fue producto de muchos años de estudiar los vínculos posibles entre una expresión tonal y otra y puso de ejemplo el Minueto en Sol, de Beethoven, que incluyó en el álbum Vortex (Tropijazz 96).

“Lo que hice fue coger el Minuet in G, de Beethoven, y le puse la estructura de un danzón cubano añadiendo un compás más en cada barra, porque originalmente estaba en un tempo de 3 por 4, como un vals, lo instrumenté en 4 por 4 y salió algo muy interesante.”

En esa idea de fusionar clásicos con el son o rumba comentó que estaba trabajando en una danza de Johann Sebastian Bach ( Gigue) a la que en la segunda parte, después del preludio, incluye los tambores sagrados batá. “Sabía que cuadraba en los patrones rítmicos que estoy utilizando. El de Bach cae naturalmente en 6 por 8 y ahí están muy cómodos los tambores batá, utilizando las armonías del jazz”.