I

nspirado en su gurú “libertario” Javier Milei, el impresentable Ricardo Salinas Pliego aprovechó su cumpleaños número 70 para, de nueva cuenta, coquetear con su más reciente sueño húmedo: llegar a Palacio Nacional y “entrar en una nueva etapa y, ¿por qué no?, sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre”, uno de los estribillos favoritos del fallido mandatario argentino, del que copia frases, poses e histerias desde que se encontraron en Buenos Aires en diciembre pasado. De fondo, la porra de sus invitados, empleados la mayoría: “¡Presidente, presidente!…”

Salinas Pliego “mexicanizó” la frase de Milei, porque en Argentina no utilizan “a chingar a su madre” (en todo caso dicen “andate a la concha de tu madre”), pero al final de cuentas lo único que hizo el de los abonos chiquitos fue reproducir sus salvajadas. Eso sí, su ego se hinchó a más no poder al escuchar el “espontáneo” coro de sus invitados: “ happy birthday, mister president” (así, en inglés, para que lo entendiera mejor y recordara a Marilyn Monroe).

Aquel diciembre de 2024, Salinas Pliego se identificó con Milei, especialmente cuando supo que una de las banderas del esperpéntico personaje argentino es su odio acérrimo al Estado (de quien el magnate mexicano ha obtenido su fortuna) y, lo más importante para el de los abonos chiquitos, que pugna por no cobrar impuestos a la oligarquía, música para sus oídos. A partir de ahí, el cumpleañero se convirtió en su más fiel seguidor de sus barbaridades.

Y mientras Salinas Pliego rendía tributo a Milei y se deshacía en halagos, el mismo día en México (más allá de que lo abruman los juicios fiscales en su contra), se informaba lo siguiente: “En medio de la caída del valor de capitalización de Grupo Elektra en la Bolsa Mexicana de Valores y de los desacuerdos con las autoridades financieras nacionales, el empresario viajó a Argentina y visitó la Casa Rosada en busca de oportunidades de inversión. El magnate fue uno de los oradores en la llamada cumbre Conferencia Política de Acción Conservadora (durante la cual el dueño de Tv Azteca se tomó una fotografía, entre tantas otras, con Santiago Abascal, el fascista de Vox), en la que el presidente argentino arengó por la conformación de una ‘internacional derechista’ y pidió redoblar la batalla cultural contra la izquierda” (léase los “zurdos de mierda”) ( La Jornada, Clara Zepeda).