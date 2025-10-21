▲ REFORMA ELECTORAL. Durante la reunión de trabajo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que se llevó a cabo ayer, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez (al centro), reiteró que no es interés del gobierno controlar los órganos electorales ni organizar los comicios, sino “dar pasos hacia delante”. Foto Luis Castillo

l más frío de los pragmatismos ha hecho que el gobierno de Claudia Sheinbaum se desentienda de una franja notable de su base social que exige romper relaciones con Israel y expresar de manera más enérgica el repudio al genocidio contra el pueblo palestino, en particular respecto a Gaza.

En Palacio Nacional es probable que se hayan medido las consecuencias que tendría un acto de congruencia en este tema: el impacto en términos económicos, de inversión extranjera y paridad cambiaria, habida cuenta del poder de castigo que tienen los poderosos capitales relacionados con lo que sucede en Gaza y Palestina; no sólo desde el flanco israelí, sino desde el nefastamente acaudillado por Donald Trump.

Los vientos de la provocación y la agresión, sin embargo, van avanzando en un terreno cada vez más cercano a México, de tal manera que la presidenta Sheinbaum deberá asumir definiciones que, en caso de defender a Venezuela y Colombia, amenazadas grotescamente por el reyezuelo instalado en Washington, implicarían consecuencias reprensivas desde la Casa Blanca o, en caso de que Palacio Nacional pretendiera mantener la misma pose imperturbable (“cabeza fría”), significarían el abandono de una posición histórica de solidaridad y ayuda a pueblos hermanos de Latinoamérica.

Nicolás Maduro, como personaje ejecutante de poder, merece capítulos aparte, sobre todo en función de claridades electorales, pero sin perder de vista el permanente acoso de Estados Unidos, siempre deseoso de gobiernos que le faciliten, entre otras cosas, el control de recursos energéticos.

Pero el tema mayor de estos momentos es la pretensión de los poderes gringos de consolidarse como instancia de explícita desestabilización de gobiernos (en este caso, abiertamente la CIA), de asesinato de ciudadanos sin juicio o base legal alguna y de uso apabullante de la fuerza militar para forzar el cambio de régimen e instalar a marionetas agradecidas (María Corina Machado y su premio Nobel de la Guerra y el desvaído Edmundo González Urrutia).

Gustavo Petro sobrelleva el navegar en las aguas mediáticas y políticamente agitadas de Colombia, con un estilo que irrita a sus opositores y un discurso que confronta al trumpismo y sus aliados, Israel destacadamente entre éstos. Trump ha sumado a Petro en su lista negra, con castigos económicos a Colombia e intenciones golpistas como en Venezuela.