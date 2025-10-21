▲ El mandatario Gustavo Petro se reunió ayer con el encargado de negocios estadunidense, John MacNamara, en Bogotá. Foto Presidencia de Colombia

Jairo Gómez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 29

Bogotá. A la espera de que Estados Unidos anuncie las sanciones arancelarias a Colombia, el presidente Gustavo Petro, propuso ayer a Donald Trump una rebaja de ese gravamen a 8 por ciento.

Esta iniciativa reposa en el portafolios del encargado de negocios del gobierno Trump en Bogotá, John MacNamara, con quien se reunió Petro, en compañía del embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña.

“Tengo una reunión con el encargado de negocios –había anticipado en una entrevista previa–. Ello demuestra que Trump valora nuestras relaciones comerciales.”

No obstante, adelantó que su propósito no era el de “conceder” al gobierno Trump, sino el de “exigir” que desmonten los aranceles al 8 por ciento de los productos que hoy cargan con ese gravamen. “Todo arancel al producto agroindustrial debe desaparecer”, puntualizó, tras afirmar que es la mejor manera de combatir a las organizaciones del narcotráfico.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, terció en el debate al rechazar las declaraciones formuladas por Trump este domingo cuando en sus redes sociales aseveró que Colombia debería “cerrar” los narcocultivos de “inmediato”, y amenazó con que “si no lo hace, Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma”.

Para Benedetti se trata de una “amenaza de invasión o una acción terrestre o militar en contra de Colombia”, y al hablar con Radio Blue indicó: “no me imagino cerrando unas hectáreas si no es de esa forma, si no es invadiendo”.

Petro insistió en que en Estados Unidos los asesores de Trump quieren montar otra mentira sobre Colombia y advirtió que “los narcos viven allá, no acá. Creen que somos pueblos envenenadores y ellos no asumen que son consumidores”.

Sin bajar el tono a sus declaraciones, se preguntó: “¿Cómo se habla con Estados Unidos? ¿Arrodillándose? Trump dice que Colombia está fuera de control, “pero fuera del control de Trump. Aquí no entran reyes.

“Prefiero seguir el camino de (los presidentes de Brasil, Luiz Inácio) Lula y (México) Claudia (Sheinbaum), que nos lleva a una posición erguida y digna. No humilles al débil porque no tienes bombas, porque los humildes son multitudes y la humanidad tiene una salida, es cambiar, Trump”, señaló.