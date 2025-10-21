Mundo
Ver día anteriorMartes 21 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/21. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Desmienten cifras sobre criminalidad de migrantes/
A nterior
S iguiente
 
Desmienten cifras sobre criminalidad de migrantes
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de octubre de 2025, p. 27

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó ayer que desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo, en enero pasado, su dependencia “ha arrestado a más de 480 mil migrantes ilegales delincuentes. De cada 100, 70 de ellos tienen cargos penales en su contra o han sido condenados”. El diario californiano La Opinión señaló que “las cifras no corresponden a los análisis de académicos y organizaciones civiles que trabajan en ese tema, las cuales reportan que, de hecho, 70 por ciento de los detenidos en actuales operaciones del ICE no tienen historial criminal, sino faltas menores”.

A nterior
S iguiente