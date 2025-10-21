Martes 21 de octubre de 2025, p. 27
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó ayer que desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo, en enero pasado, su dependencia “ha arrestado a más de 480 mil migrantes ilegales delincuentes. De cada 100, 70 de ellos tienen cargos penales en su contra o han sido condenados”. El diario californiano La Opinión señaló que “las cifras no corresponden a los análisis de académicos y organizaciones civiles que trabajan en ese tema, las cuales reportan que, de hecho, 70 por ciento de los detenidos en actuales operaciones del ICE no tienen historial criminal, sino faltas menores”.