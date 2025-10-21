Afp y Europa Press

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que daría a Hamas una “pequeña oportunidad” para cumplir con el acuerdo de alto el fuego, o, en caso contrario, sería “erradicado”.

“Acordamos con Hamas que van a ser muy buenos, que van a comportarse. Y si no lo hacen, vamos a ir y vamos a erradicarlos. Si hace falta, serán erradicados”, declaró el magnate en la Casa Blanca.

Insistió en que el movimiento de resistencia islámica quedó muy debilitado después de que Irán, su principal respaldo, sufriera duros ataques de Washington y Tel Aviv a mediados de año, por lo que enfatizó: “ya no cuentan con el respaldo de prácticamente nadie”.

Insta la ONU a cuidar la frágil tregua

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, expresó su preocupación por todos los actos de violencia en la franja de Gaza, tras la ofensiva israelí de este fin de semana que amenaza con romper la frágil tregua entre Tel Aviv y Hamas.

“Instamos a todas las partes a que cumplan todos sus compromisos para garantizar la protección de los civiles y eviten cualquier acción que pueda provocar la reanudación de las hostilidades y socavar las operaciones humanitarias”, declaró el vocero Stéphane Dujarric.