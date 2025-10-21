Elio Henríquez y René Alberto López

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 35

Cinco elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) resultaron lesionados al explotar un ducto que conduce gas amargo del municipio de Reforma, Chiapas, a Mérida, Yucatán, informó la Secretaría de Protección Civil chiapaneca.

En un comunicado explicó que “cerca de las 13:05 horas, se reportó vía radio al número de emergencia de la base de Protección Civil de Reforma un incendio generado por la exposición de un canal en un predio de la ranchería San Miguel II Sección, en una línea nueva frente al complejo procesador de gas Cactus”, y de inmediato se trasladaron al lugar elementos de Protección Civil y de Seguridad Pública.

El sitio “lo resguardaron efectivos de Seguridad Física de Pemex (Petróleos Mexicanos) y personal contra incendios”, que expresaron que “la detonación ocurrió en una línea nueva de 36 pulgadas”.

Otra fuente de Protección Civil de Chiapas afirmó que cuando llegó el personal, pobladores ya se encontraban en el sitio, pero no se acercaban ya que aún había llamas en la tubería hasta de 15 metros de altura.

Puntualizó que a las 13:30 horas, trabajadores del complejo Petroquímico Cactus cerró las válvulas que controlaban el ducto incendiado, que pertenece a la empresa Senagas, que le trabaja a Pemex, pero el tubo es responsabilidad del particular.