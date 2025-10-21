De La Redacción

La Asamblea Nacional por el Agua y la Vida reunió en la comunidad Loma de Bácum, en Sonora, a pueblos indígenas, barrios y comunidades de México para intercambiar los mecanismos de despojo del agua que sufren, y sobre todo las estrategias de lucha que llevan a cabo para defenderla y cuidarla.

En el encuentro participaron representantes de 17 entidades: Zacatecas, Sonora, Ciudad de México, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua, Sinaloa, estado de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Baja California, Morelos, Oaxaca y Campeche; así como de Argentina, al igual que “hermanos de los pueblos purépecha, maya peninsular, totonaco, nuntajiyi, nahua, yaqui, mayo, ñu-savi, mixe, tsotsil, tzeltal, otomí, rarámuri, máyeri, mazateca, chol, mapuche”.

Como parte de los resolutivos del evento, los participantes demandaron, en un comunicado, “que el Estado mexicano rompa relación con el estado genocida de Israel”, “la libertad de Palestina” y que se retiren “las concesiones mineras otorgadas al Grupo México, que contaminaron y enfermaron el río Sonora” en 2014.

También demandaron “la eliminación inmediata de los procesos judiciales en contra de 56 defensores comunitarios mazatecos perseguidos”, oriundos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, para quienes demandaron “amparos y sentencias de libertad inmediata”.

Asimismo requirieron “la eliminación de los procesos judiciales, el acoso y criminalización contra Renato Romero y Pascual Bermúdez en Xoxtla, Puebla, fabricadas en razón de la defensa del pozo 4 de agua”.

Exigieron “al estado de Chiapas la libertad inmediata e incondicional de cinco presos de San Juan Cancúc, indígenas tseltales; Manuel Santiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, y Agustín Pérez Velazco, injustamente recluidos por defender el territorio y el agua ante la imposición de la carretera de San Cristóbal Palenque y contra la militarización”.