Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 34

Xalapa, Ver., Integrantes de la Red UV por la Legalidad realizaron un plantón afuera de la Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), para exigir la salida del rector Martín Aguilar Sánchez y el respeto al derecho en la casa de estudios.

Apuntaron que continúan en lucha contra “la prórroga otorgada de manera ilegal” a Aguilar Sánchez, por lo que han interpuesto varios recursos legales.

El pasado primero de septiembre la junta de la universidad le otorgó una ampliación de mandato por cuatro años, lo que generó señalamientos de irregularidades e ilegalidades.

El ex rector de la UV Raúl Arias Lovillo denunció que la Junta de Gobierno de la institución ha buscado la manera de entorpecer y alargar el proceso de los amparos que se han presentado.

Detalló que dichos recursos legales ya llegaron a manos de un tribunal federal; sin embargo, su resolución podría demorarse hasta enero, debido a las impugnaciones hechas por la universidad.

Enfatizó que exigen “que la institución retome al camino de la legalidad, (…) queremos reiterar la exigencia de que se reconozca la anomalía en la que está la institución, por la entrega ilegítima de una prórroga”.

Mientras, la doctora Marisol Luna Leal expresó que han solicitado al Congreso de Veracruz su postura en torno de la crisis que vive la UV; sin embargo, no ha ocurrido. Añadió que no existe posibilidad de que el Consejo Universitario destituya al rector, pues actualmente se encuentra cooptado por Aguilar Sánchez.