Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 24

La tasa efectiva de aranceles que cobra Estados Unidos a México por las exportaciones actualmente es de 7.5 por ciento, menor a la anticipada en agosto pasado, cuando se esperaba que sería de 13.4 por ciento, informó la calificadora Moody’s.

La proyección disminuyó debido a datos recientes que precisan la proporción de bienes que los funcionarios de aduanas estadunidenses consideran cumplidores del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Inicialmente esperábamos que esta proporción alcanzara 60 por ciento frente al promedio de 48 por ciento de los últimos años y cerca del máximo histórico de 64 por ciento registrado en 2003”, comparó la calificadora de riesgo.

“Sin embargo, los datos más recientes muestran que casi 85 por ciento de las exportaciones de México ingresan a Estados Unidos bajo el T-MEC, lo que reduce significativamente la proporción de exportaciones afectadas por los aranceles de 25 por ciento impuestos por la administración de Donald Trump en marzo, relacionados con el fentanilo y la migración”, comentó la institución financiera.