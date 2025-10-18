De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 16

Michael Fakhri, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, afirmó que “la ONU murió en Gaza” cuando dos niños palestinos: Mahmoud Fattouh (de dos meses) y Yazan al-Kafarneh (de 10) fallecieron de hambre en febrero y marzo del año pasado.

Al dirigirse a una audiencia del comité de la Asamblea General del organismo en Nueva York, Fakhri declaró: “Estos fueron los primeros niños que, según se informa, murieron por desnutrición y deshidratación durante la reciente hambruna provocada por Israel en Gaza”.