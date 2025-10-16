Ap

Jueves 16 de octubre de 2025

Buenos Aires. El Tesoro de Estados Unidos volvió a intervenir directamente ayer en el mercado cambiario argentino, logró contener la caída del peso y anticipó que la ayuda financiera al país sudamericano podría duplicar el monto anunciado inicialmente.

En rueda de prensa en Washington, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó que el rescate para Argentina podría ahora alcanzar 40 mil millones de dólares.

“Estamos trabajando en una línea de crédito de 20 mil millones de dólares que complementaría nuestra línea de swap, con bancos privados y fondos soberanos que, creo, estarían más centrados en el mercado de deuda”, explicó.

La semana pasada Bessent había anunciado una línea de swap (un acuerdo financiero para el intercambio de divisas entre bancos centrales) de 20 mil millones de dólares para el país sudamericano.

El funcionario precisó, que esa ayuda adicional sería “una solución del sector privado”, en función de que “muchos bancos están interesados en ella y muchos fondos soberanos han expresado su interés”.