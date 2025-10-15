O

rientar, debidamente, la sucesión presidencial es lo central, siempre que otros asuntos adicionales estén debidamente ordenados. Si la tranquilidad social va encarrilada y el bienestar se siente entre la población mayoritaria, el carril sucesorio funcionará debidamente. Conducir la sucesión dentro de valores e intereses compartibles es, siempre, tarea continua y absorbente. Trasladar hacia el futuro el conjunto de aspiraciones y deseos que vayan encajando, con aceptable armonía, sin sobresaltos bruscos, menos aún rupturas, los deseos de continuidad, bien puede convertirse en fina obra diaria. Ésta absorberá buena parte de la energía cotidiana disponible del conductor. El objetivo de prolongar los intereses y esperanzas, después del debido término sexenal, se torna panorámico en el quehacer personal y de gobierno. Hacer política se va, entonces, desenvolviendo en numerosas acciones cotidianas, matizadas por lo que bien puede llamarse continuidad; una delicada y madura perseverancia compartida que no se imponga, sino que sea adoptada como propia por la mayoría.

Después del primer año de gobierno, las condiciones efectivas ya se han acomodado con aceptable seguridad. La búsqueda de alternativas, tanto de los modos y condicionantes como, muy especialmente, de candidatos, pueden probarse de distintas, aunque regulares, maneras. Y así, con naturalidad, irán trabajándose en el diario bregar de gobierno. Para un movimiento como Morena, que pretende completar un ciclo de cambios estructurales en pos de un régimen genuinamente popular, el periodo de consolidación total se ve como indispensable. El de feroces modificaciones ocupó el primer tramo. El segundo, en proceso, perfeccionará lo iniciado. El tercero acoplará, con serenidad, el régimen ya integrado antes, para un nuevo ciclo de transformaciones.

La parte inicial de este llamado segundo piso, bajo construcción, requiere bordar, desde dentro, en la aceptación social masiva. Y se ha logrado en dos formas: una hacia las diversas colectividades y otra entre los específicos grupos con poder de acción. No para cederles mando, lo que es incompartible, sino para que acudan a la edificación en beneficio propio; nunca para desintegrarse, lo que sería trágico, sino para situarlos en sus debidos espacios y tareas. La prioridad económica exige compartir proyectos con un sinnúmero de actores empresariales: de variados niveles y actividades, a los cuales habrá de sumar otra nutrida cantidad de aportaciones profesionales que completarán lo que el desarrollo nacional requiere en sus diversas etapas.