no. Mientras millones esperaban que la Global Sumud Flotilla fuese reconocida con el Nobel de la Paz por su épica solidaridad con Palestina, el comité noruego a cargo de la premiación consagró a María Corina Machado, veterana golpista de la CIA en Venezuela. Y un día después, en Gaza, el ejército sionista destruyó el hospital infantil Al Rantisi, con cargas de dinamita exponencialmente más potentes que las concebidas por su inventor, Alfred Nobel (1833-96), creador del premio que lleva su nombre.

Dos. Ambos hechos guardan vasos comunicantes. La ungida envió cumplidos “al sufrido pueblo de Venezuela” y al emperador de la melena dorada (“Acepto esto en honor a ti, porque realmente te lo merecías”, sic). Y el tercer cumplido fue para la entidad terrorista llamada Israel (“un genuino aliado de la libertad”, sic).

Tres. Las felicitaciones menudearon, entre ellas, las de Barak Obama (Nobel de la Paz 2009), quien en ocho años de gobierno impulsó guerras a diestra y siniestra. O las del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, calificándola de “venezolana de talla mundial” ( sic). Valoración que hubiera avergonzado a su padre, Juan José Arévalo (1904-1990), primer presidente electo democráticamente en Guatemala y autor de Fábula del tiburón y las sardinas, vigoroso ensayo antimperialista escrito en Chile y publicado en Argentina (1956).

Cuatro. El doctor Nobel (fabricante de armas y cañones) tomó la idea de su secretaria y amante, la baronesa checa Bertha Félicie Sophie, feminista, pacifista y autora de ¡Abajo las armas! (1889). Y en su testamento, dispuso que la renta de su cuantiosa fortuna fuera destinada a premiar a “todos aquellos que durante el año precedente hayan trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y para la celebración o promoción de los procesos de paz”.

Cinco. Ilusiones. Porque desde su creación (1901), el Nobel de la Paz llegó acompañado de piadosas miradas eurocéntricas o condicionado por la geopolítica de las grandes potencias. Entre los más sonados, tal fue el caso del presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson, Nobel de la Paz en 1919.

Seis. Apologista de la esclavitud y defensor del temible Ku Klux Klan, Wilson empezó su gestión (1913-1921) con una frase digna de Trump: “Voy a enseñar a las repúblicas sudamericanas a elegir hombres buenos” ( sic), con lo cual, las cañoneras del imperio invadieron, ocuparon o bombardearon México, Haití, República Dominicana, Cuba, Panamá, Honduras y Guatemala. Menudencias que en anglosajones y europeos causaron lo que el viento a Juárez.