Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 13

La Secretaría de la Defensa Nacional considera que el Tren Maya cuenta con potencial para que en 2030 pueda movilizar anualmente a 4 millones de pasajeros “lo que contribuirá a sufragar la totalidad de los gastos del ferrocarril, al mismo tiempo que potencia la derrama económica de la región”.

En el Programa Institucional Tren Maya 2025-2030, dado a conocer ayer en el Diario Oficial de la Federación, la institución castrense refiere que “entre 2022 y 2024, el transporte ferroviario de pasajeros en México presentó un crecimiento de 41 millones a más de 51.5 millones de usuarios. Este incremento contempla los servicios del Tren Maya, que en 2024 transportó 695 mil 356 personas, sólo por debajo del Interurbano México-Toluca, con 4.4 millones de usuarios y al Suburbano con 46.14 millones.”

El documento menciona que la inclusión del transporte de carga, en el servicio de Tren Maya, incrementará la eficiencia comercial y consolidará un entorno favorable para el desarrollo agroindustrial y comercial del sureste.

Se prevén dos etapas: la primera, en el periodo 2025-2026, se realizará la construcción de las terminales multimodales de Cancún, Progreso y Palenque; así como el centro de distribución de carga Poxilá. Se contemplan cuatro instalaciones de seguridad de la Guardia Nacional.