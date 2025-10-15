De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 11

Hermosillo, Son., En aras de dar continuidad a proyectos estratégicos que impulsen y fortalezcan la competitividad y desarrollo de Sonora y de México en la industria de la construcción, el gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró los trabajos de la Reunión Nacional de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en la que fue reconocido por el gremio empresarial por su liderazgo en el desarrollo de obras claves para la región.

Acompañado de Juan Carlos Fuentes Orrala, subsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el jefe del Ejecutivo estatal enfatizó que con la Cuarta Transformación y la coordinación entre los sectores público y privado en materia de obras, se tiene como prioridad el bienestar del pueblo y el desarrollo regional, así como la atención por igual a las comunidades rurales y zonas urbanas, a las ciudades con vocación industrial o turística y a las localidades que tienen en las actividades agropecuarias y pesqueras el sustento económico. Destacó los proyectos carreteros de Bavispe-Nuevo Casas Grandes y Guaymas-Chihuahua, así como la reubicación ferroviaria de Nogales y la ratificación de la construcción del ferrocarril Ciudad de México-Nogales.