Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 11

Los impuestos a bebidas azucaradas y tabaco aplicadas en México han contribuido a disminuir el consumo de estos productos, que están asociados con el desarrollo de enfermedades no transmisibles que representan las principales causas de muerte en el país, como diabetes, cáncer y afecciones cardiovasculares, afirmaron investigadoras del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Arantxa Colchero comentó que el gravamen que se aplica desde 2014 a refrescos, jugos y bebidas energéticas, que se ubica actualmente en 1.6 pesos por litro, disminuyó en 5.5 por ciento la venta de esas bebidas con azúcares añadidos en el primer año, y al cuarto, la reducción fue de 4.4 por ciento en promedio.

En la revisión por nivel socioeconómico, resaltó que en los sectores con menores ingresos, el descenso fue de 11.7 por ciento.

Por otra parte, la investigadora Luz Myriam Reynales presentó los resultados de estudios científicos según los cuales desde los primeros años del milenio, la prevalencia del tabaquismo ha bajado de 27.7 a 15.5 por ciento en la actualidad.