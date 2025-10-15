Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 11

Al anunciar el inicio de la campaña invernal de vacunación 2025-2026, con la meta de inmunizar al menos a 50 millones de personas, sobre todo contra influenza y covid, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que “todavía no podemos cantar victoria”, pero el brote de sarampión en Chihuahua “ha disminuido en forma muy importante, ya hemos tenido días en los que no se reportan casos”. No obstante, precisó que en Guerrero y Jalisco aún hay “casos importantes”; en el primero, en la sierra, y en el segundo, por “la dispersión”.