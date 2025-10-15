Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 9

El número de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) anotados al programa actual de retiro voluntario no tiene precedente, desde la creación de este órgano, en 2014, antes Instituto Federal Electoral.

Con el beneficio de un bono especial, en una década salieron mil 836 personas, y en la última convocatoria hay al menos 970 solicitudes, equivalentes a alrededor de 5 por ciento de la nómina vigente, la mayoría de la rama administrativa y poco más de un tercio del Servicio Profesional Electoral Nacional, el personal con mayor especialización.

La cantidad de trabajadores inscritos en esta edición duplica la respuesta anterior más alta, registrada en 2018, cuando se anotaron 596; la otra mayor cifra fue en 2021, cuando se anotaron 336, y en 2015 la lista fue de 209 interesados en este Programa Especial de Retiro y Reconocimiento (PERR).

Este beneficio no opera cada año, sino de manera extraordinaria; así ocurrió en 2015, 2016, 2018, 2021 y 2022; en ese último periodo salieron 861 empleados por diversos motivos, y 336 por la vía del PERR.

Según un informe del INE, el año con más renuncias fue 2018, tras el proceso electoral federal, con 643 finiquitos ordinarios y 596 con el PERR, para un total de mil 239 empleados. En los documentos no se puntualiza si las plazas desocupadas vuelven a someterse a concurso o si se eliminan y/o congelan. A más tardar hoy, la Dirección Ejecutiva de Administración –a través del área de recursos humanos– debe responder a todos los solicitantes.