Enrique Méndez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 8

La Sección Instructora prevé votar este miércoles una solicitud a la Fiscalía Anticorrupción de Campeche para que amplíe información relacionada con la petición de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El presidente de esa instancia legislativa, el morenista Hugo Eric Flores, dijo que el expediente ya está a consulta de los cuatro integrantes de la instructora y se puede revisar en la bóveda donde se resguardan las cajas con las pruebas que presentó la fiscalía por presunto peculado, usurpación de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades.

Además, en entrevista, dijo que Alito Moreno todavía no ha sido notificado de la solicitud de retiro de inmunidad constitucional porque la Sección Instructora todavía no admite el expediente. Únicamente, el 1º de agosto se le informó que se había recibido la petición y, por lo tanto, no han comenzado a correr los tiempos legales para el desahogo del proceso.