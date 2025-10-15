La Sección Instructora aún no admite el expediente: Eric Flores
Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 8
La Sección Instructora prevé votar este miércoles una solicitud a la Fiscalía Anticorrupción de Campeche para que amplíe información relacionada con la petición de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El presidente de esa instancia legislativa, el morenista Hugo Eric Flores, dijo que el expediente ya está a consulta de los cuatro integrantes de la instructora y se puede revisar en la bóveda donde se resguardan las cajas con las pruebas que presentó la fiscalía por presunto peculado, usurpación de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades.
Además, en entrevista, dijo que Alito Moreno todavía no ha sido notificado de la solicitud de retiro de inmunidad constitucional porque la Sección Instructora todavía no admite el expediente. Únicamente, el 1º de agosto se le informó que se había recibido la petición y, por lo tanto, no han comenzado a correr los tiempos legales para el desahogo del proceso.
Explicó que el análisis del caso se lleva para garantizar el debido proceso e impedir que se quiera atribuir su desarrollo a una línea política o a una decisión de perjudicar al dirigente priísta.
“Es decir, seremos muy minuciosos. Y pues la intención es que sea conforme a derecho, nosotros no nos vamos a pronunciar si el señor cometió peculado o no”, indicó.
Una vez enviada la solicitud a la fiscalía de Campeche, “esperaremos su respuesta”, señaló el legislador.
Desde el 1º de agosto, una semana después de que la cámara recibió la solicitud de desafuero, la Sección Instructora tiene cinco expedientes y siete cajas con las pruebas entregadas por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que lo acusa por presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público por 83 millones de pesos.