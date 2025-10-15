Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 6

Aun cuando los cruces irregulares a Estados Unidos siguen a la baja, la Casa Blanca mantiene una permanente campaña antimigratoria en diversas plataformas digitales para advertir sanciones, incluida la cárcel, a quien intente ingresar sin documentos a su territorio.

Desde el cierre parcial del gobierno estadunidense –por falta de acuerdo en el Congreso en la aprobación del presupuesto–, su embajada en México ha publicado exclusivamente mensajes que buscan desincentivar la migración irregular con el hashtag “#NiLoIntentes” en sus cuentas oficiales de X e Instagram.

En uno de los videos difundidos, un agente de la Patrulla Fronteriza lanza: “la frontera de Estados Unidos está cerrada. No hay asilo, no hay permisos. Si cruzas ilegalmente (sic) serás arrestado, serás procesado; se te aplicarán cargos criminales por entrar ilegalmente a Estados Unidos y por apoyar financieramente a organizaciones terroristas extranjeras”.

El pasado día primero la embajada posteó un mensaje en el que argumentó que, debido a la falta de asignación de fondos, estas cuentas “no se actualizarán de manera regular hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección”.