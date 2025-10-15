Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 6
Aun cuando los cruces irregulares a Estados Unidos siguen a la baja, la Casa Blanca mantiene una permanente campaña antimigratoria en diversas plataformas digitales para advertir sanciones, incluida la cárcel, a quien intente ingresar sin documentos a su territorio.
Desde el cierre parcial del gobierno estadunidense –por falta de acuerdo en el Congreso en la aprobación del presupuesto–, su embajada en México ha publicado exclusivamente mensajes que buscan desincentivar la migración irregular con el hashtag “#NiLoIntentes” en sus cuentas oficiales de X e Instagram.
En uno de los videos difundidos, un agente de la Patrulla Fronteriza lanza: “la frontera de Estados Unidos está cerrada. No hay asilo, no hay permisos. Si cruzas ilegalmente (sic) serás arrestado, serás procesado; se te aplicarán cargos criminales por entrar ilegalmente a Estados Unidos y por apoyar financieramente a organizaciones terroristas extranjeras”.
El pasado día primero la embajada posteó un mensaje en el que argumentó que, debido a la falta de asignación de fondos, estas cuentas “no se actualizarán de manera regular hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección”.
A partir de esa fecha, diario ha subido mensajes de esta campaña contra la migración.
A la vez, las cifras de arrestos en la frontera sur estadunidense son las más bajas de los últimos cinco años. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) indican que han caído casi 90 por ciento.
En agosto, se reportaron 9 mil 740 “encuentros” entre agentes y migrantes en situación irregular que intentaban cruzar, cifra que equivale a sólo 9 por ciento de los 107 mil 473 casos registrados en el mismo mes del año pasado.
Otro aviso señala: “la seguridad fronteriza y los esfuerzos de aplicación de la ley siguen siendo estrictos y cruzar la frontera sin autorización sigue siendo un delito”.
Incluso, se difundió un video donde el protagonista es el vocero de la embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, quien plantea: “los polleros y sus grupos criminales utilizan sus redes sociales para difundir falsas esperanzas. No te dejes engañar, no arriesgues tu vida por una mentira”.