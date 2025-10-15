Arturo Sánchez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 6

El canciller Juan Ramón de la Fuente se reunirá hoy en Washington con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, informó anoche la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con la dependencia, el encuentro forma parte del seguimiento a la visita que el funcionario del gobierno del presidente Donald Trump realizó a México el pasado 3 de septiembre, así como a los mecanismos de cooperación establecidos entre ambas naciones en materia de seguridad, migración y desarrollo fronterizo.

Durante aquella visita, Rubio sostuvo una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En un comunicado conjunto emitido entonces, los gobiernos de México y Estados Unidos señalaron que habían trazado una nueva ruta de cooperación en seguridad enfocada en “desmantelar” a los cárteles, contrarrestar el tráfico de drogas y armas, y atender las causas estructurales de la migración irregular.