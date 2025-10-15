▲ Defender a paisanos y afianzar cooperación con EU y Canadá, prioridades de Roberto Velasco en la subsecretaría para América del Norte. Foto Jorge Pablo García

Georgina Saldierna, Andrea Becerril, Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 5

El Senado ratificó ayer la designación presidencial de Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien rindió protesta ante el pleno.

El nombramiento se avaló por 89 votos en favor, del bloque mayoritario, PAN y Movimiento Ciudadano; uno en contra y 11 abstenciones del PRI.

Antes, en sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, el funcionario destacó entre sus prioridades la defensa y protección consular de los connacionales y fortalecer la cooperación bilateral y trilateral con Estados Unidos y Canadá.

Ratificó la postura mexicana de revisar el acuerdo comercial con los países citados, el T-MEC, y no ir a una renegociación total.

Destacó la modernización del sistema de emisión de visas, para facilitar el arribo de visitantes al país durante la Copa Mundial de Futbol del próximo año.

Luego de que el Senado aprobó el nombramiento, la cancillería informó que el principal objetivo de esa oficina será fortalecer la cooperación con Estados Unidos y Canadá, y mantener la defensa y protección de los paisanos en territorio estadunidense, ante los riesgos por la nueva dinámica antimigratoria.

La dependencia celebró que la Cámara alta ratificara la designación presidencial de Roberto Velasco.