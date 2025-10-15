Néstor Jiménez y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 5

La embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, se pronunció por el embargo de armas a Israel, así como sanciones económicas, hasta que haya una retirada de todos los territorios ocupados. Subrayó que “los crímenes de guerra deben ser juzgados en el tribunal de La Haya, sin importar qué nación poderosa se oponga”.

Señaló que el reciente acuerdo impulsado por el gobierno de Estados Unidos representa una “frágil paz” y denunció que este martes fueron asesinados siete palestinos más. Advirtió que no basta el fin del genocidio, sino que se requiere el fin de la impunidad.

“Este genocidio ha expuesto a un mundo que predica justicia mientras financia la opresión”, subrayó en una reunión con el Grupo de Amistad México-Palestina.

Recordó que en 2023 se difundieron imágenes de niños que “rogaron” con mensajes en inglés por ayuda y un alto el fuego. “Dos años después me pregunto: ¿cuántos de esos niños ya no están, que no llegaron a este frágil momento de lo que llaman paz? ¿Cuántos murieron creyendo que el mundo respondería a su llamado?”, expresó.

Por ello, apuntó, los palestinos toman el reciente acuerdo con la cautela que les ha dado décadas de experiencia. “Hoy, cuando hablamos de paz, debemos hablar también de rendición de cuentas y de transparencia”, expuso, al pedir que se permita el acceso de la prensa internacional a Gaza, así como el ingreso libre de la ayuda humanitaria.

“Debe haber rendición de cuentas total para cada actor que hizo posible este genocidio. Debe haber un embargo inmediato de armas a Israel, sanciones económicas hasta la retirada completa de los territorios ocupados y libertad para los más de 10 mil prisioneros políticos palestinos”, subrayó.