Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 4

El Senado acordó ayer extinguir el fideicomiso creado hace 31 años para la construcción y equipamiento de su sede de Reforma e Insurgentes, y devolverá los más de mil millones de pesos que contiene a la Tesorería de la Federación.

La presidenta de la Cámara, Laura Itzel Castillo, ratificó ante el pleno un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que encabeza Adán Augusto López Hernández, quien precisó que la entrega de los fondos del Fideicomiso 1705 se hará en dos etapas: hoy, 800 millones, y en enero de 2026 el remanente, de poco más de 250 millones de pesos.

En entrevista, el también coordinador de Morena expuso que prescindir de esos recursos no va a repercutir en las finanzas del Senado el próximo año, ya que seguirán con la política de austeridad, por lo que esos mil 50 millones de pesos podrá el gobierno federal destinarlo a urgencias, entre ellas apoyar a las comunidades de los estados impactados recientemente por las lluvias. “De algo ha de servir en lugar de que esté ahí inactivo ese dinero”.