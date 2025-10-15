▲ Durante la sesión, opositores volvieron a acusar al senador Adán Augusto López de estar ligado al huachicol fiscal. Foto Jorge A. Pablo García

Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 4

El Senado aprobó anoche la minuta de la reforma a la Ley Aduanera, con cambios al artículo primero transitorio para diferir hasta el 1º de enero de 2026 la entrada en vigor de esa legislación propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Debido a la modificación, esa reforma que endurece las medidas de control fiscal y los trámites para la importación de mercancías, a fin de evitar la corrupción y frenar la evasión y elusión de impuestos, el contrabando y en general las operaciones de la delincuencia organizada en el comercio exterior, fue devuelta a la Cámara de Diputados.

Fue un proceso legislativo acelerado, ya que ayer mismo el Senado aprobó primero en comisiones y luego en el pleno la minuta. Ello requirió de dispensa de trámites y de citar a una segunda sesión vespertina, en la que hubo momentos de rispidez, por la insistencia de PAN y PRI en acusar al gobierno federal y a Morena de estar involucrados en el huachicol fiscal.

La minuta fue aprobada por el pleno en lo general con 78 votos a favor, 38 en contra y una abstención.

Fue en la discusión en lo particular que el senador de Morena Homero García Davis presentó una reserva para modificar el artículo primero transitorio, a fin de que los muchos cambios a la Ley Aduanera propuestos por la jefa del Ejecutivo federal no entren en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sino hasta enero del próximo año.

Desde temprano, el presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes Márquez, reveló que las autoridades hacendarias le habían notificado de ese ajuste, solicitado por la presidenta Sheinbaum, y por la noche, García Davis precisó que diferir su entrada en vigor se debe a que el proceso de adecuación administrativa, tecnológica y normativa requiere tiempo para su correcta instrumentación.