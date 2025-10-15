Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Miércoles 15 de octubre de 2025

Entre los efectos importantes que traerá la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo no sólo destaca que habrá una justicia más expedita para el “ciudadano de a pie”, sino que con la nueva legislación se evitará que en el Poder Judicial de la Federación se generen las condiciones para que un deudor no pague sus impuestos, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, que ya no haya evasión fiscal.

“Imagínense que, una vez que la Suprema Corte –así como está la ley actual– decida que una persona debe pagar los impuestos o el empresario éste del que hemos hablado, bueno, ese empresario podría volverse a amparar ante la ejecución y llevarse otros 15 años, así como está la ley ahorita.”

Es decir, la autoridad hacendaria gana en todas las instancias, pero al momento de la resolución definitiva de la SCJN, este deudor puede volver a ampararse contra la ejecución de dicha sentencia y es volver al principio y otros 15 años.

Con esto no se pretende, subrayó Sheinbaum, que este deudor no pueda volver a ampararse, pero sí que exista la salvedad que, en ese caso, se le obligue a depositar el monto total del adeudo hasta en tanto no hay una resolución definitiva.