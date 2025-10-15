▲ RESPALDO MORENISTA A LA NUEVA LEY DE AMPARO. Diputados de la 4T subieron a la tribuna de San Lázaro con pancartas de apoyo a la reforma que fue aprobada ayer en lo general con 345 votos a favor. Foto Cristina Rodríguez

stados Unidos está usando el retiro de visas a políticos, funcionarios y opinantes mexicanos como instrumento de amedrentamiento y estigmatización.

Desde luego, está en su derecho soberano de negar o aprobar documentación para ingresar a su país y, cuando así lo estime, retirar tales permisos a su absoluta decisión discrecional. Pero más allá de una rutina burocrática o una revisión generalizada, sin cargas intencionales, el tema de las visas ya forma parte del proceso de enrarecimiento político y social que mantiene el trumpismo desde el primer día de su segundo periodo de gobierno, en este caso pretendiendo ligar a los “desvisados” con hechos criminales pero, sobre todo, al Estado mexicano, a la “narcopolítica” supuestamente practicada sólo al sur de Estados Unidos.

En ese contexto ha de leerse un propicio texto esparcido ayer a título de nota informativa por Reuters (https://goo.su/XOaze), que, con la amplitud propia de esa agencia internacional, instaló la versión de que “a más de 50 políticos del partido gobernante Morena se les han revocado las visas, así como a decenas de funcionarios de otros partidos políticos”.

¿La fuente que sustenta tal afirmación?: “un destacado político mexicano del oficialismo”. Así, sin más. Sin identificación alguna, en pleno ejercicio del estilo anabelesco o rivapalatino. Sólo se menciona que ese “destacado político” fue “una de las fuentes” del texto que abunda en señalamientos adjudicables a la nebulosidad que cualquier redactor desee invocar. Quienes leen esta columna podrían elaborar sus propias “notas” periodísticas a conveniencia, con tan sólo argumentar que las “fuentes” informativas pidieron no ser identificadas, para poder hablar con soltura.

El dato del medio centenar de morenistas sin visa, y decenas de opositores en igual orfandad documental, podría ser cierto y confirmarse más adelante (se conocen algunos casos, como el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda), sin que ello mengüe la irresponsabilidad profesional o la intencionalidad política de tales párrafos, acreditados en general a voces “anónimas” y salpicadas con referencias de personajes con nombre y apellido que dieron declaraciones formales que no sustentaron el señalamiento preciso de las decenas sin visa, sino visiones generales sobre el tema.