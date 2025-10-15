T

ranscurridas las primeras 72 horas tras el vendaval que azotó a varios estados de la República –Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí– la reacción es de enorme pesar y estupefacción. Los daños podrían ser equivalentes a dos Acapulcos (Otis) juntos, tal vez mayores, aunque la evaluación tardará semanas o meses. Hay más de 100 localidades incomunicadas y más de 100 mil viviendas dañadas. Desde luego, la muerte y la desaparición de seres humanos es lo más doloroso. “Que sepa el pueblo de México que vamos a dar el alma como siempre la damos. No estamos escatimando ningún esfuerzo, ningún apoyo”, exclamó la presidenta Sheinbaum. Designó a un representante en cada una de las entidades con mayor afectación. Reportarán directamente a la Presidenta. Deberán coordinarse con los gobernadores, pero no es conveniente dejarles las manos libres.

Cómo evitar el pillaje

En paralelo al rescate, sería conveniente contener los actos de pillaje. Gobiernos locales, asociaciones civiles y particulares están anunciando que abrirán centros de acopio. Muy bien. ¿Pero quién va a acopiar los acopios? La primera opción es la Cruz Roja, pero en alguno de los pasados siniestros fue objeto de cuestionamientos. En otro suceso, el sector privado tomó una decisión sensata: canalizó sus aportaciones por conducto del Grupo Slim. No hubo queja. Ya sus compañías enviaron ayuda. Seguramente Carlos Slim no se negaría a servir al país recibiendo las aportaciones de todos, incluso las internacionales, que no tardarán en llegar.

Gaza… falta mucho

Conseguir que los rehenes de Israel sean liberados de Gaza y detener la guerra puede haber llevado dos años y los esfuerzos directos del presidente Trump y los líderes de varias naciones árabes y musulmanas. Pero esa fue la parte fácil. Lograr que Hamas renuncie a sus armas y desmilitarizar la franja de Gaza, condiciones previas clave para que Israel se retire por completo de Gaza, como reiteraron el lunes tanto el presidente Trump como el primer ministro Benjamin Netanyahu, podría resultar mucho más difícil, reportan David M. Halbfinger y Adam Rasgon del New York Times. Se adelantó el festejo.

El petróleo, de capa caída

Una noticia que beneficia a Pemex –en cuanto baja el subsidio a los consumidores–, pero lo perjudica en el valor de sus exportaciones. El resurgimiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China ha asestado un golpe al mercado petrolero, ya que la reimposición por parte de Trump de aranceles de importación de 100 por ciento a partir del 1º de noviembre (por encima del 30 por ciento actualmente en vigor) es un mal augurio para la economía mundial. Ayer el barril del West Texas se cotizó en 58.34 dólares y el de Pemex en 55.73, uno de los precios más bajos de los últimos tiempos. ¿Recuerdan cuando rozó los 100 dólares? Todo se fue por el caño en los gobiernos de Fox y Calderón.