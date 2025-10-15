Afirma que al plegarse a EU, Europa escribe su propio epitafio

na gran parte de la humanidad de este lado hemisférico fuimos formados dentro del ya longevo esquema de valores reconocido como judeocristiano, paralela o consecuentemente dentro de ese amplio espectro cultural denominado occidental, inicialmente grecolatino que, pasado el tiempo y mucho antes de agringarse, fue reconfeccionado fundamentalmente por la España colonial, la Francia real, la Italia esteta y la Inglaterra imperial.

Modelos de vida y de pensamiento que a fuerza de la fuerza se impusieron en cualquier lugar en el que aquellos estados consideraron incivilizados, es decir, donde no se pensaba y actuaba como ellos, “los civilizados”, y para lo que no se escatimó recurso ni perversión alguna.

El resultado de esa imposición se fraguó al producir un generalizado eurocentrismo cultural, educativo, estético, filosófico, etcétera, en nuestro continente desde hace por lo menos doscientos años.

Pero tanta adoración, tanto deslumbramiento y tanta apología eurofílica, ¿para qué?

Para atestiguar, una vez más y aún más abyectamente en 1940 y 1950 cómo los jefes de esos mismos estados propiciaron su propia humillación, se dejaron ningunear y dieron lugar a que el innombrable “pacificador" del mundo se burlara de ellos de la forma más lastimosa.

Se siente verdaderamente una terrible vergüenza ajena Esa ignominiosa pasarela y ese bochornoso y vil trato recibido por aquellos por parte de Trump en la firma del acuerdo de “paz” en Egipto, muestra no sólo que el narcisista imperio está en auténtico e imparable declive, sino que ese Occidente europeo, siempre soberbio, paradigma de cultura y ejemplo de “democracia” y “libertad”, ahora más pusilánime que nunca, es el que está escribiendo su indecoroso epitafio. Una vergüenza histórica imborrable.

Manuel Javier Amaro Barriga

Con su plan para Gaza, “Donald Trump se aplaude solito”

Con veinte puntos gloriosos

Trump firmó su paz genial,

y un edén artificial

a palestinos gozosos.

Con un gesto decoroso,

y en un tono sospechoso

dijo: “¡Ya todo cambió!

Israel se retiró…

Bueno… tan sólo un poquito, mientras se aplaudía solito.

Guadalupe Martínez Galindo

Crisis y premios no dejan que Alfred Nobel descanse en paz

Profecía, karma y cábala se sincronizan en la furiosa respuesta de la naturaleza contradictoria capitalista y acelerada por el trumpismo exterminador .