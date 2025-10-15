Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 23

Atenas. Grecia quedó paralizada ayer por una nueva huelga general en protesta contra la reforma impulsada por el gobierno que busca ampliar a la jornada laboral a 13 horas, en un intento por sortear los problemas económicos que atraviesa el país, en contra de las críticas de trabajadores y sindicatos.

La protesta sindical, la segunda en un mes, interrumpió los servicios públicos y municipales, así como los ferris y trenes. En Atenas, el transporte urbano funcionó con horario reducido; los vuelos no se vieron afectados.

Los sindicatos y la oposición de izquierda organizaron movilizaciones en la capital y otras ciudades para protestar contra un proyecto “digno de la Edad Media”, como corearon durante el primer paro general el pasado 1 de octubre. “El tiempo de trabajo no es una mercancía, ¡es nuestra vida!”, proclama un cartel en el centro de Atenas, con el lema: “¡No a las 13 horas!”.

La jornada de movilización tiene lugar la víspera de la votación del proyecto en el Parlamento, que prevé autorizar jornadas laborales de 13 horas para un sólo empleador, a cambio de una remuneración adicional. En la actualidad, dicha iniciativa existe pero sólo si un trabajador tiene dos o más empleadores. Los gremios y la oposición denunciaron que los empleados se arriesgarán a ser despedidos si se niegan a trabajar más horas.