Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 22

Washington. El presidente Donald Trump informó ayer, sin presentar pruebas, que su ejército atacó otra pequeña embarcación presuntamente vinculada a “redes narcoterroristas ilícitas”, y transportaba drogas en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, donde seis personas a bordo murieron y ningún miembro de las fuerzas estadunidenses resultó herido.

Trump añadió que información de inteligencia confirmó que la lancha traficaba estupefacientes, y que se encontraba en una ruta de transportación conocida, pero que no identificó en la misiva.

Es la quinta ocasión en la que Washington informa de un ataque similar; con los seis abatidos ayer suman 27 las personas muertas desde el mes pasado.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dio la orden para atacar ayer por la mañana, indicó el jefe de la Casa Blanca al publicar las imágenes del ataque. Hegseth también compartió el video en una publicación en X.

Al cierre de esta edición, el gobierno de Venezuela se pronunció al respecto. La república bolivariana ha denunciado que estas “provocaciones de Estados Unidos buscan el pretexto para una intervención” en la nación sudamericana y el “llamado cambio de régimen, o sea, sacar del poder al presidente democráticamente electo, Nicolás Maduro”.