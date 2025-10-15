A. Muñoz y A. Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 22

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró no tener información de que el gobierno de Estados Unidos retiró visas a por lo menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, como publicó la agencia británica de noticias Reuters.

Señaló que el gobierno de Donald Trump “ha sido muy claro” en que en ese tipo de medidas subyace “información personal”, por tanto, “quien sabe (el motivo) es la persona a la que en todo caso le pudieron haber retirado la visa, pero no es una información que ellos compartan con el gobierno de México”.

A menos, añadió, “que hubiera una investigación relacionada con la seguridad pública, entonces se podría conocer, pero son informaciones de manera individual que hace, en este caso, el gobierno de Estados Unidos, sea a través de la embajada o de los consulados”.

Dos funcionarios mexicanos citados por Reuters indicaron que Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios de México, en medio de la ofensiva de la administración de Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos.