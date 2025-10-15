▲ Elementos del ICE detienen a un manifestante y confrontan a dos en East Side, Chicago. Foto Chicago Sun-Times vía Ap

Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 22

Washington. El Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos acusó ayer, sin presentar pruebas, que “criminales mexicanos, en coordinación con grupos extremistas nacionales” ofrecen recompensas de hasta 50 mil dólares para atacar a agentes federales, en momentos en que se declaró un estado de emergencia en el condado Los Ángeles ante las redadas migratorias realizadas en el marco de la ofensiva antimigrante del presidente Donald Trump.

El DHS aseguró que los cárteles mexicanos ofrecen incentivos específicos para que los “grupos extremistas nacionales vigilen, acosen y asesinen a agentes federales” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) así como de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, siglas en inglés).

Agregó en un comunicado que los grupos criminales “han difundido un programa de recompensas estructurado para motivar la violencia” contra los agentes federales de migración con pagos que aumentan según la tarea: 2 mil dólares “por reunir información de inteligencia o revelar información personal de agentes”; entre 5 mil y 10 mil dólares “por secuestro o ataques no letales a oficiales estándar de ICE/CBP”, y hasta 50 mil dólares “por el asesinato de altos funcionarios”.

El DHS instó a los gobernadores de los estados santuario, que protegen a los migrantes, a “que cesen las políticas que envalentonan a los criminales”, y aseguró que “no se dejará disuadir por estas amenazas”.

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles declaró un estado de emergencia que otorga el poder de brindar asistencia a los residentes que atraviesan problemas financieros debido a la cacería de indocumentados del ICE.