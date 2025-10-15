Mundo
Ver día anteriorMiércoles 15 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/15. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Trump critica la foto de portada/
A nterior
S iguiente
 
Trump critica la foto de portada
Foto
▲ Donald Trump juzgó la portada de la revista Time que en su más reciente número lo muestra tras “su triunfo” en Medio Oriente. A su regreso de una visita de victoria a Israel y Egipto, el magnate manifestó que en la foto “desapareció” su cabello. Dijo que la imagen “puede ser la peor de todos los tiempos”. “¡Qué raro!”, escribió en su plataforma Truth Social. No obstante, reconoció que Time publicó “un artículo relativamente bueno” sobre él.Foto tomada del sitio en Internet de Time, con información de The Independent
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 21
A nterior
S iguiente