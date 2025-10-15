▲ Donald Trump juzgó la portada de la revista Time que en su más reciente número lo muestra tras “su triunfo” en Medio Oriente. A su regreso de una visita de victoria a Israel y Egipto, el magnate manifestó que en la foto “desapareció” su cabello. Dijo que la imagen “puede ser la peor de todos los tiempos”. “¡Qué raro!”, escribió en su plataforma Truth Social. No obstante, reconoció que Time publicó “un artículo relativamente bueno” sobre él. Foto tomada del sitio en Internet de Time, con información de The Independent