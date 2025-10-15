▲ Zohran Mamdani (centro) con el senador independiente por Vermont Bernie Sanders y la representante progresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez. Foto tomada de la cuenta del candidato en la red social X

David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 21

Nueva York y Washington. El socialista democrático, inmigrante y musulmán podría conquistar la principal ciudad de Estados Unidos –la capital del capital– en tres semanas, sorprendiendo, más bien alarmando, a los dueños del sistema.

Zohran Mamdani, el candidato demócrata –a pesar de la oposición de las cúpulas local y nacional de su partido– a la alcaldía de Nueva York sigue siendo favorito en las encuestas más recientes. Mamdani derrotó en la primaria de su partido al ex gobernador Andrew Cuomo, el favorito de las cúpulas políticas local y nacional (incluyendo al liderazgo demócrata y el presidente). De inmediato, multimillonarios en esta capital financiera sorprendidos de que sus políticos no ganaron, empezaron a buscar la alternativa, con Cuomo reapareciendo como candidato “independiente” apoyado por sectores empresariales.

Sin embargo, aunque Cuomo se benefició del retiro del actual alcalde Eric Adams, y avanzó casi 10 puntos en las encuestas (Adams, manchado por investigaciones de corrupción en su contra y de sus colaboradores, sólo gozaba del apoyo de 13 por ciento), Mamdani sigue con ventaja de entre 13 a 15 puntos.

La recta final es caracterizada como una carrera entre la movilización sin precedente de cerca de 70 mil voluntarios a favor de Mamdani, según su campaña, contra los millones de dólares que nutren la campaña de Cuomo. Ahora, la contienda tiene un perfil nacional, gracias a que Cuomo es representante de una familia de la aristocracia demócrata, mientras Mamdani, después de su inesperado, pero decisivo triunfo en la primaria, el propio presidente Donald Trump lo declaró un “100 por ciento comunista lunático”, y amenazó con usar los poderes de la Casa Blanca contra él si gana los comicios del 4 de noviembre.

Los dos líderes nacionales demócratas de mayor poder, el jefe de la bancada de la minoría en el Senado Chuck Schumer y su contraparte en la Cámara baja Hakeem Jeffries –ambos de Nueva York– han rehusado endosar al candidato que las bases de ese partido eligieron.

Barack Obama decidió hablarle inmediatamente después de su triunfo en la primaria, y otros líderes del partido han expresado su apoyo, pero Mamdani ha sido claro que su ejemplo y mentor es el senador socialista democrático Bernie Sanders, ex precandidato presidencial, y uno de los políticos electos más populares del país, quien ha prestado su presencia y apoyo a la campaña del candidato de 33 años de edad.

Empresarios de bienes raíces y financieros no han ocultado su alarma. “Si fracasamos en movilizarnos, hay riesgo de que la capital financiera del mundo sea entregada a un socialista este noviembre”, escribió Jeff Blau, ejecutivo en jefe de una de las principales empresas de bienes raíces –Related Companies– en una invitación a una reunión de emergencia para los ricos. Hay esfuerzos como estos para recaudar fondos con el fin de frenar a Mamdani, pero hasta el momento no han logrado su objetivo.

Con todo, expertos advierten que las tres semanas de la recta final pueden ofrecer sorpresas.

Otras figuras políticas con diversos ámbitos de influencia en la ciudad más grande del país tratan de evaluar cómo navegar el momento, muchos se han acercado y otros han guardando distancia, midiendo las aguas.

Algunos empresarios están buscando dialogar con el favorito. Hay una combinación de fuerzas políticas, entre ellos partidos y organizaciones sociales progresistas, como Democratic Socialists of America (Mamdani es miembro), Working Families Party, y, por otro lado, figuras que fueron funcionarios y asesores de Obama y también demócratas locales, entre ellos el aliado clave Brad Lander, contralor de la ciudad y ex candidato a la alcaldía.