El movimiento islamita está dispuesto a entregar cohetes y misiles // Critica la ANP las ejecuciones extrajudiciales
Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 20
Tel Aviv. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con desarmar a Hamas, “incluso con el uso de la violencia”, si el grupo se niega a hacerlo, mientras el movimiento islamita ofreció renunciar a sus armas pesadas, pero no las largas y cortas. “Si ellos (Hamas) no se desarman, nosotros los desarmaremos. Y eso sucederá rápidamente y, quizá, de forma violenta”, afirmó el republicano. “Hablé (por conducto de mi gente) con Hamas y les dije: ‘van a desarmarse, y ellos dijeron: ‘sí señor, vamos a desarmarnos’”, aseguró Trump.
El medio Axios informó que “un funcionario estadunidense y una fuente relacionada confirmaron que el grupo palestino expresó su voluntad de entregar sus armas pesadas, principalmente cohetes y misiles, a una entidad palestina o árabe, pero insistió en mantener el arsenal que sirva para guardar la seguridad pública y la propia”.
Al cierre de esta edición, no estaba claro si el presidente estadunidense apoyará que el grupo palestino conserve las armas ligeras.
En la franja de Gaza, Hamas pelea por reimponer su control en las zonas de las cuales se retiró el ejército israelí, como parte del plan de paz del jefe de la Casa Blanca. En el norte, la policía gazatí reanudó los patrullajes en las calles, mientras una unidad de seguridad comenzó operaciones contra clanes y bandas armados, algunos de los cuales presuntamente cuentan con respaldo israelí.
Amnistía para pandilleros
En este contexto, la televisión del movimiento de resistencia islámica publicó un video que muestra la ejecución de ocho supuestos “colaboradores” de Israel en plena calle de la ciudad de Gaza, mientras Ismail al Thawabta, vocero del gobierno gazatí, indicó que “más de 70 pandilleros” se han entregado en el marco de una “amnistía general”, y que las fuerzas de seguridad “eliminaron más de 50 focos de delincuencia” en el enclave.
Trump celebró que Hamas haya “eliminado un par de pandillas que eran muy malas (…) No me molestó mucho, para ser honesto”.
La Autoridad Nacional Palestina, que gobierna Cisjordania reocupada, y es rival de Hamas, condenó “enérgicamente” estas ejecuciones extrajudiciales y las calificó de “flagrante violación de los derechos humanos y un grave atentado contra el principio del estado de derecho”, informó la agencia Wafa.
“Refleja la insistencia del movimiento (Hamas) en imponer su autoridad mediante la fuerza y el terror”, añadió en un comunicado.