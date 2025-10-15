Ap, Afp y Europa Press

Tel Aviv. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con desarmar a Hamas, “incluso con el uso de la violencia”, si el grupo se niega a hacerlo, mientras el movimiento islamita ofreció renunciar a sus armas pesadas, pero no las largas y cortas. “Si ellos (Hamas) no se desarman, nosotros los desarmaremos. Y eso sucederá rápidamente y, quizá, de forma violenta”, afirmó el republicano. “Hablé (por conducto de mi gente) con Hamas y les dije: ‘van a desarmarse, y ellos dijeron: ‘sí señor, vamos a desarmarnos’”, aseguró Trump.

El medio Axios informó que “un funcionario estadunidense y una fuente relacionada confirmaron que el grupo palestino expresó su voluntad de entregar sus armas pesadas, principalmente cohetes y misiles, a una entidad palestina o árabe, pero insistió en mantener el arsenal que sirva para guardar la seguridad pública y la propia”.

Al cierre de esta edición, no estaba claro si el presidente estadunidense apoyará que el grupo palestino conserve las armas ligeras.

En la franja de Gaza, Hamas pelea por reimponer su control en las zonas de las cuales se retiró el ejército israelí, como parte del plan de paz del jefe de la Casa Blanca. En el norte, la policía gazatí reanudó los patrullajes en las calles, mientras una unidad de seguridad comenzó operaciones contra clanes y bandas armados, algunos de los cuales presuntamente cuentan con respaldo israelí.