▲ Comenzó el retiro de escombros de los edificios derribados por los bombardeos israelíes en Gaza. La reconstrucción del enclave necesita 70 mil millones de dólares, estima la ONU. Foto Afp

Reuters, Xinhua, Afp, Ap, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 20

Jerusalén. Al menos nueve palestinos fueron asesinados ayer por tropas israelíes cuando “inspeccionaban sus casas” en la franja de Gaza, denunció el gobierno del enclave, y acusó a Tel Aviv de violar el alto el fuego previsto en el plan de paz del presidente estadunidense, Donald Trump. El ejército de Israel señaló que atacó a “sospechosos” que se acercaban a sus posiciones.

Las agencias humanitarias alertaron, a su vez, que el régimen del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantiene cerrado el cruce de Rafah, entre Gaza y Egipto, por lo que la ayuda humanitaria que ingresa al enclave es insuficiente, a lo que Tel Aviv reviró que sólo la mitad de los camiones acordados podrán entrar al devastado territorio.

Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza –que opera bajo el gobierno de Hamas–, sostuvo que cinco personas fueron abatidas mientras “inspeccionaban sus casas” en el distrito de Shujaiya, en la ciudad de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel sostuvieron que “para eliminar la amenaza” abrieron fuego y mataron a varios sujetos que se acercaron a sus posiciones tras cruzar la “línea amarilla” establecida en el plan deTrump para la retirada parcial de sus tropas .

Además, Basal declaró que un ataque con drones israelíes mató a una persona cuando apuntó a un grupo de civiles en la localidad de Al Fukhari, en el sureste de la ciudad de Jan Younis.

Más tarde, la cadena catarí de noticias Al Jazeera reportó que en total fueron nueve las personas asesinadas ayer por las tropas israelíes.

El portavoz de Hamas, Hazem Qassem, calificó ambos incidentes de “una violación del acuerdo de alto al fuego”, y pidió a “las diferentes partes vigilar el comportamiento del ocupante y no permitir que eluda sus compromisos ante los mediadores para finalizar la guerra”.

Se complica la entrega de 20 rehenes muertos

En el marco del acuerdo de paz, que preveía la entrega de todos los rehenes vivos y muertos en un lapso de 72 horas, el cual venció el lunes, Hamas devolvió ayer cuatro cuerpos de rehenes, con los cuales ya son ocho los restos entregados a Tel Aviv, que a su vez hizo lo mismo con 45 cadáveres de palestinos.

Hamas y el Comité Internacional de la Cruz Roja informaron a los mediadores del cese el fuego que recuperar los restos de todos los rehenes fallecidos –faltan 20–, es un desafío debido a la extensa destrucción en Gaza, y porque algunos de los restos se encuentran en zonas del enclave que están bajo el control israelí.