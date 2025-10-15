Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 35
Tapachula, Chis., La caravana migrante Por la Libertad retomó su camino por la costa de Chiapas con destino a la Ciudad de México, luego de descansar durante tres días en el municipio de Pijijiapan, a donde llegaron tras recorrer 150 kilómetros en nueve días, trayecto que en automóvil se hace en dos horas.
El grupo se ha reducido a unos 400 integrantes de poco más de mil que partieron el 1º de octubre desde Tapachula, en la frontera con Guatemala, de donde salieron por las precarias condiciones de estancia.
El siguiente municipio de escala es Tonalá, uno de los trayectos más largos, de casi 80 kilómetros desde Pijijiapan, lo que podría llevarle entres tres o cuatro días.
“Estamos muy desgastados pero no vamos a desistir de nuestro objetivo. Con nosotros va una ambulancia (de la Secretaría de Salud) pero cuando les pedimos ayuda en el camino nos dicen que la policía les prohibió que nos atendieran”, reprochó la cubana Nely González.
Aseguró que el Instituto Nacional de Migración se llevó a Tapachula principalmente a familias con niños, supuestamente para darles documentos; sin embargo, quienes quedan en el grupo desean permisos de tránsito para avanzar al centro y norte del país, no regresar a la frontera sur. Además, consideró que las autoridades buscan desgastarlos, porque mientras estuvieron en Pijijiapan, cuando intentaron cobrar alguna remesa en tiendas de conveniencia, les decían que tenían la instrucción de no tramitarles su pago.
Los integrantes de la caravana han dicho que, a diferencia de otros éxodos, no tienen el objetivo de llegar a Estados Unidos por el endurecimiento de las políticas del presidente Donald Trump.
Partieron de la frontera sur de México con el argumento de la falta de empleos, salarios muy bajos y demora en la respuesta a sus trámites de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.