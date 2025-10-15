Edgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 35

Tapachula, Chis., La caravana migrante Por la Libertad retomó su camino por la costa de Chiapas con destino a la Ciudad de México, luego de descansar durante tres días en el municipio de Pijijiapan, a donde llegaron tras recorrer 150 kilómetros en nueve días, trayecto que en automóvil se hace en dos horas.

El grupo se ha reducido a unos 400 integrantes de poco más de mil que partieron el 1º de octubre desde Tapachula, en la frontera con Guatemala, de donde salieron por las precarias condiciones de estancia.

El siguiente municipio de escala es Tonalá, uno de los trayectos más largos, de casi 80 kilómetros desde Pijijiapan, lo que podría llevarle entres tres o cuatro días.

“Estamos muy desgastados pero no vamos a desistir de nuestro objetivo. Con nosotros va una ambulancia (de la Secretaría de Salud) pero cuando les pedimos ayuda en el camino nos dicen que la policía les prohibió que nos atendieran”, reprochó la cubana Nely González.