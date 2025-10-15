Estados
Jubilados piden pago puntual de pensiones en Acapulco
Jubilados piden pago puntual de pensiones en Acapulco
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 29

Acapulco, Gro., Trabajadores jubilados independientes se manifestaron ayer de forma pacífica en las oficinas del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en el parque Papagayo, para exigir el pago de su pensión correspondiente a septiembre. Los más perjudicados por los retrasos, señalaron, son quienes no pertenecen a ninguna de las ocho asociaciones civiles de jubilados y pensionados que existen en la entidad, por lo que las autoridades los discriminan y relegan. Los inconformes, en su mayoría mujeres, se quejaron de que deben pagar su seguro para contar con el servicio médico.

