Gustavo Castillo, Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 26

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) estableció un centro coordinador en el Aeropuerto Nacional de Pachuca, Hidalgo, para poner en marcha un puente aéreo por el cual se transporten víveres a las 184 localidades incomunicadas en esa entidad a consecuencia de las intensas lluvias de los días pasados, como parte de las acciones que la Fuerza Aérea, el Ejército y la Guardia Nacional realizan en auxilio de poblaciones afectadas en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

Dentro de las acciones que se realizan en el Plan DN-III-E, la Defensa reforzó el apoyo aéreo con 14 aeronaves de ala rotativa adicionales destinados a Hidalgo, incrementando a 21 los helicópteros empleados en esa entidad para trasladar personal, víveres, agua embotellada, y asistir a habitantes de esa zonas.

En el estado de Puebla la Defensa ha desplegado 2 mil 47 efectivos (mil 47 del Ejército y mil 100 de la Guardia Nacional), apoyados con cuatro helicópteros UH-60 Black Hawk, que han efectuado 23 operaciones aéreas para trasladar 6 mil 268 despensas y 12 mil 54 litros de agua embotellada.

Por lo que se refiere a las acciones que se realizan en Veracruz, donde laboran 3 mil 310 militares, apoyados por tres helicópteros, se han realizado 25 operaciones aéreas que permitieron evacuar a 137 personas y trasladar 4 mil 492 despensas y 3 mil 842 litros de agua embotellada hacia comunidades incomunicadas de Ilamatlán, Xoxocapa, Ixhuatlán de Madero, Poza Rica y Zontecomatlán.

Intercambian reproches en el Senado

Senadores de Morena y opositores se trenzaron ayer en un acalorado debate a consecuencia de los daños por las intensas lluvias, en el que cruzaron acusaciones y descalificaciones. “¡Hipócritas!”, “¡Se robaron el Fonden!”, se escuchó en el pleno de la Cámara alta, luego de que los legisladores guardaron un minuto de silencio por las víctimas del fenómeno meteorológico.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, planteó donar 15 días de dieta, pero no se puso a votación. Dado lo anterior, hubo quienes dijeron que sólo aportarán un día de sus percepciones, como el pevemista Luis Armando Melgar.

La discusión inició cuando panistas, priístas y de Movimiento Ciudadano señalaron que no hubo una prevención correcta de los gobiernos federal y de los estatales, lo que impidió a la gente ponerse a salvo.