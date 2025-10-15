▲ Agentes de Seguridad Ciudadana de Ciudad Juárez, Chihuahua, auxilian a un automovilista atrapado en una inundación tras las lluvias. Foto La Jornada

De los Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 25

Un hombre murió al ser arrastrado por la corriente que provocaron las lluvias entre la noche del lunes y la madrugada de ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, dio a conocer Protección Civil municipal.

Según el reporte, el agua subió más de un metro de altura en la calle Tapioca; en distintos puntos de la ciudad decenas de vehículos quedaron varados por encharcamientos severos y al menos 11 viviendas resultaron anegadas.

En tanto, el techo de una casa colapsó en el poblado El Sauzal, donde bomberos rescataron a una persona de entre los escombros y la trasladaron a un hospital.

Otras zonas afectadas por arroyos desbordados fueron las colonias Infonavit Aeropuerto, Revolución Mexicana, Independencia, Manuel J. Clouthier, Kilómetro 290, La Cuesta, Pradera Dorada, Misiones, Riberas del Bravo, Águilas de Zaragoza, Santa María y Morelos.

Por otra parte, el rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, aseguró que carecen de bases los señalamientos que se han hecho sobre que hay más de 190 estudiantes desaparecidos a raíz del desbordamiento del río Cazones, la semana pasada, en el norte del estado.

Refirió que el mayor impacto fue en los alrededores de la Unidad de Ciencias de la Salud en Poza Rica, área que ya fue revisada y en la que fue hallada una alumna fallecida.

Recalcó que a la fecha no se han recibido más reportes en la UV, ni en la fiscalía estatal de otros educandos no localizados. Además, informó que algunas instalaciones del campus de Poza Rica y en otros municipios del norte tuvieron fuertes perjuicios, por lo que será imposible reanudar clases a corto plazo. “La Unidad de Ciencias de la Salud está deteriorada, todo el equipo, simuladores, mesas está echado a perder; es pérdida total”, precisó.

Mientras, en Hidalgo, el médico Jaime Fernando Pérez, adscrito a la Unidad de Salud de la comunidad de Santa Cruz, municipio de San Bartolo Tutotepec, fue localizado sin vida como resultado de las inundaciones del pasado fin de semana. También fueron encontradas muertas Librada San Agustín y Carolina San Juan San Agustín, madre y hermana del regidor Raúl San Juan San Agustín; ambas quedaron atrapadas hace cuatro días en los escombros de su casa, que fue sepultada por un deslave en la localidad de El Nandho.