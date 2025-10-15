▲ D’Angelo (izquierda), cantante estadunidense de R&B y neo soul, en una conferencia de prensa de Spotify en 2015. Foto Afp

Afp y The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 9

Nueva York. El artista de soul D’Angelo murió a los 51 años después de recibir tratamiento contra un cáncer de páncreas, reportaron medios de estadunidenses.

“La estrella brillante de nuestra familia apagó su luz para nosotros en esta vida... Tras una prolongada y valiente batalla contra el cáncer, nos entristece profundamente anunciar que Michael D’Angelo Archer, conocido por sus seguidores de todo el mundo como D’Angelo, falleció”, declaró su familia.

Nacido en Richmond, Virginia (este), D’Angelo ganó éxito progresivamente en 1995 con su álbum debut Brown Sugar, con un nuevo sonido soul que mezclaba la suavidad del canto de los años de 1970 con sonoridades analógicas y hip hop.

Abrió el camino a personalidades como Erykah Badu, Lauryn Hill y más tarde a artistas como Bilal o, más recientemente, Frank Ocean.

“Qué triste pérdida la de D’Angelo. Pasamos tantos buenos momentos juntos. Te echaremos mucho de menos. Descansa en paz, D’. Te queremos, rey”, escribió DJ Premier en su cuenta en X.

D’Angelo y DJ Premiere colaboraron juntos en el sencillo Devil’s Pie de 1998. La muerte del artista fue reportada por varios medios, entre ellos la revista People y TMZ. La biblia de la industria musical Pitchfork reconoció a D’Angelo por ayudar a “definir el movimiento neo soul”.

En 2016, apareció en una lista de reproducción del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, junto con otros grandes de la música como la estrella del pop Janet Jackson, la cantante de soul Janelle Monae y el roquero de blues Gary Clark Jr.