▲ Fotograma de la cinta Taxi Driver (1976). En la imagen, el actor Robert De Niro

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 8

Martin Scorsese reflexiona sobre su volátil reacción ante un estudio cinematográfico que amenazó con cortar el final de su película de 1976, Taxi Driver, en un nuevo y revelador documental para Apple Tv+. Una serie de cinco partes de Rebecca Miller, titulada Mr Scorsese, que incluye nuevas revelaciones sobre vida.

“Era el resultado de la época más renegada de la que formaba parte”, declaró Miller al Sunday Times sobre el arrebato de Scorsese. “Fue como el viejo oeste, los cineastas se dedicaban a cosas realmente anárquicas”.

Continuó: “definitivamente no está orgulloso de su comportamiento. Pude ver su propia vergüenza, lo cual me pareció entrañable, la verdad. Pero ser director no es un trabajo para él. No es algo que uno pueda quitarse. Es él. Así que si su película estaba siendo amenazada, él estaba siendo amenazado”.

La disputa sobre Taxi Driver se desató cuando Stanley Jaffe, el director de Columbia, le dijo a Scorsese que necesitaba volver a cortar el final violento porque la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos amenazaba con darle una clasificación X.

Si se negaba, aparentemente dijo Jaffe, el estudio cortaría la película protagonizada por Robert De Niro.

“Ahí fue cuando lo perdí”, dice Scorsese en la película, recordando cómo reunió a sus amigos, Streven Spierlberg y el guionista John Milius. La pareja llegó a su apartamento y lo encontró alegando que quería conseguir un arma y amenazar a Jaffe con ella, o entrar en el estudio y robar la copia de la película.

En el documental, Spielberg contó una llamada angustiada de Scorsese, quien estaba “muy molesto” porque le pidieron que redujera el contenido gráfico de la película.