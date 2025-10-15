Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 8

María Katzarava soñó alguna vez en ser cantante de pop rock, pero su brillante camino estuvo destinado a la ópera, donde ha dado “100 por ciento”, interpretando a poderosos personajes femeninos y presentándose en importantes escenarios nacionales e internacionales a lo largo de casi 25 años de trayectoria.

La intérprete, quien se encuentra feliz de comenzar a festejar cinco lustros de prolífica carrera, que se cumplen en enero próximo, también se prepara para regresar al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 11 de noviembre, encabezando una de las obras más apasionantes y universales de la música española: El amor brujo, de Manuel de Falla, en su versión original de 1915, acompañado por la Orquesta Iberoamericana con Isabel Costes a la batuta, el actor Hernán de Riego, baile flamenco y proyecciones con obras de Pepe Dámaso, las cuales generarán un diálogo contemporáneo entre música, poesía y artes plásticas.

La historia, de alrededor de 50 minutos, gira en torno a Candela, una joven gitana perseguida por el espectro de su antiguo amante. En un mundo de conjuros y embrujos, el amor se enfrenta a la pasión y los celos hasta alcanzar la célebre Danza ritual del fuego, momento de catarsis en el que la protagonista logra liberarse de su destino.

Katzarava dijo en charla: “esta mujer está haciendo un hechizo a su gitano en una de las cuevas donde invoca al diablo; es una historia de gitanería con un parte cantada y otra con diálogo. Es un texto muy fuerte, donde justamente invoco al maligno porque el personaje no acepta que el hombre ya no la ame y la quiera abandonar”.

El amor brujo, señaló la cantante, es mucho más que un espectáculo musical. “Es un viaje sensorial y emocional en el que confluyen música sinfónica, teatro, danza y artes visuales, reafirmando la vigencia universal de una obra que sigue fascinando en la época actual”.

La propuesta comienza con un prólogo escénico que une a cuatro referentes de la cultura hispánica: Manuel de Falla, Federico García Lorca, Néstor Martín-Fernández de la Torre –primer escenógrafo de El amor brujo– y Pepe Dámaso, considerado heredero conceptual de Néstor.

Comentó que con esta producción debutó en España en 2023 y “es un texto muy bien escrito, además de que la mujer que encarno es de gran fortaleza y carácter; como lo ha sido otras en Madama Butterfly, Floria Tosca y Lucrezia Contarini en I Due Foscari, por mencionar algunas.