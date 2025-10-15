Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 19

Con celeridad, el Senado aprobó ayer los nombramientos de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar las comisiones Reguladora de Telecomunicaciones y Nacional Antimonopolio.

Los 10 comisionados rindieron protesta ayer mismo ante el pleno de esa cámara.

En el caso del órgano que sustituye al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones se ratificó por periodos diferenciados de tres a siete años a sus integrantes: Ledénika Mackensie Méndez González, María de las Mercedes Olivares Tresgallo, Adán Salazar Garibay, Tania Villa Trápala y Norma Solano Rodríguez por 74 votos a favor y 33 en contra de PRI, PAN y MC.