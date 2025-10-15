Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 19
Con celeridad, el Senado aprobó ayer los nombramientos de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar las comisiones Reguladora de Telecomunicaciones y Nacional Antimonopolio.
Los 10 comisionados rindieron protesta ayer mismo ante el pleno de esa cámara.
En el caso del órgano que sustituye al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones se ratificó por periodos diferenciados de tres a siete años a sus integrantes: Ledénika Mackensie Méndez González, María de las Mercedes Olivares Tresgallo, Adán Salazar Garibay, Tania Villa Trápala y Norma Solano Rodríguez por 74 votos a favor y 33 en contra de PRI, PAN y MC.
El pleno aprobó asimismo, con 69 votos a favor y 28 en contra, a los integrantes de la Comisión Nacional Antimonopolio: Andrea Marván Saltiel, quien presidía la Cofece y fue ratificada como comisionada por un periodo de tres años que concluirá en 2028; Ana María Reséndiz Mora, quien ocupará el cargo por cuatro años; Óscar Alejandro Gómez Romero, por cinco años; Ricardo Salgado Perrilliat , por seis años, y Haydee Soledad Aragón Martínez, designada por un periodo de siete años.