Braulio Carbajal y Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 19

La relación comercial con Estados Unidos, que incluye la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se encuentra “mucho mejor” respecto a lo que se esperaba a principios de año, cuando asumió la presidencia Donald Trump, resaltó Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE).

En una reunión privada con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el funcionario destacó que “aún falta un trecho importante por recorrer y sortear muchos riesgos, porque será una revisión difícil”, pero lo que es seguro es que debido a los datos que unen a los tres países el “tratado va a sobrevivir”.

Respecto a los comentarios del gobierno estadunidense de hacer una revisión bilateral y no trilateral, Ebrard destacó que en el tratado, tal y como ha sucedido en otras ocasiones, hay muchísimos temas bilaterales y otras tantos trilaterales, por lo que nunca ha habido una negociación que involucre completamente a los tres países.

“Nunca ha habido una negociación trilateral todo el tiempo, hay muchos temas que son específicos de México con Estados Unidos y hay muchísimos temas que son de Canadá con Estados Unidos. Por ejemplo, si Canadá va a comprar F-35 pues nosotros no vamos a estar en esa mesa o bien, Canadá exporta energía a EU, y nosotros la importamos de EU”, apuntó el funcionario.