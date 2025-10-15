R

obert Lighthizer fue el principal responsable de la política comercial de Estados Unidos en la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021) y de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Si bien no cuenta con una función formal en la segunda presidencia de Trump, se ha convertido en uno de los más influyentes pensadores del gobierno estadunidense y uno de los pocos que han hecho explícitas las posibles estrategias a largo plazo. Dos artículos publicados en el New York Times (6 de febrero de 2025) y particularmente su conferencia en el Seminario del Boletín Informativo Techint (21 de agosto 21 de 2025) son fundamentales para comprender a detalle su actualizada reflexión.

Lighthizer parte de que actualmente no existe el libre comercio, se trata de una “falacia” y un “mito”; desde su perspectiva, las políticas industriales, laborales y ambientales de múltiples países, particularmente China, resultan en masivos déficits comerciales por parte de EU y han socavado el orden mundial lidereado por Estados Unidos desde 1944. Si bien Lighthizer pareciera no estar en contra del libre comercio –impulsado e impuesto en el resto del mundo por EU–, le parece iluso y peligroso continuar con su implementación y considerando que la “escasez” del libre mercado no existe en la actualidad.

Segundo. China representa una “amenaza existencial” para Estados Unidos y el orden global existente. Haber pemititido que China ingresara a la OMC en 2001 fue el “mayor error en la historia del sistema”. Además de que China no es ni se convertirá en una democracia liberal con base en un libre mercado; lo más preocupante para Lighthizer es que China es el principal violador del orden mundial con base en masivos superávit comerciales y agresivas políticas industriales. Se trata, además, de un significativo contrincante militar y que ha militarizado masivamente el Mar del Sur de China; China lidera una “guerra económica en contra del Occidente”. El monopolio de China de minerales raros, las “trampas de la deuda” generadas por China en el resto del mundo y un discurso con base en conceptos como “una comunidad con un destino común” en sus pretensiones globales reflejan la amenaza china: “si existe un opuesto radical al libertarismo, es el comunismo marxista totalitario”.

Todos los países tendrán que escoger entre Estados Unidos y China y los países de América Latina y el Caribe que lo hicieran por “China comunista se equivocarán”.

Tercero. Para Lighthizer, Estados Unidos es la víctima de su propio éxito y de las políticas de terceros países. Además de las múltiples medidas de los países arriba señalados, EU fue usualmente el principal objetivo de múltiples medidas correctoras en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y muy por encima de China y la Unión Europea; esta última demandó 3-4 veces más a Estados Unidos que a China. Siendo “el país más grande y abierto del mundo” Estados Unidos se desilusionó del orden mundial existente.