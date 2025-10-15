Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 18
Washington. El presidente Donald Trump expresó ayer que Estados Unidos debe tener cuidado con China, aunque la relación entre los países es justa.
“Tengo una gran relación con el presidente Xi (Jinping), pero a veces se pone a prueba porque a ese país le gusta aprovecharse de la gente y ellos no pueden abusar de nosotros. Tenemos un acercamiento justo con Pekín y creo que irá bien”, declaró Trump durante una reunión con el presidente argentino, Javier Milei.
Sin embargo, en sus redes sociales el mandatario estadunidense apuntó que Washington considera poner fin a algunos lazos comerciales con Pekín en relación con el aceite de cocina.
“El hecho de que China no compre a propósito nuestra soja y cause dificultades a nuestros agricultores es un acto económicamente hostil. Consideramos terminar los negocios con ese país sobre el aceite de cocina, y otros elementos de comercio, como retribución”, escribió.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó a China de querer dañar la economía global después de que el gigante asiático instaurara nuevas restricciones a las exportaciones en el sector estratégico de las tierras raras.