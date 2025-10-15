Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 18

Washington. El presidente Donald Trump expresó ayer que Estados Unidos debe tener cuidado con China, aunque la relación entre los países es justa.

“Tengo una gran relación con el presidente Xi (Jinping), pero a veces se pone a prueba porque a ese país le gusta aprovecharse de la gente y ellos no pueden abusar de nosotros. Tenemos un acercamiento justo con Pekín y creo que irá bien”, declaró Trump durante una reunión con el presidente argentino, Javier Milei.

Sin embargo, en sus redes sociales el mandatario estadunidense apuntó que Washington considera poner fin a algunos lazos comerciales con Pekín en relación con el aceite de cocina.